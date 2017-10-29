高中國文推薦選文15篇 《台灣通史序》被否決

高中國文推薦15篇選文出爐，台灣通史序被否決，增列鹿港乘桴記。（記者林曉雲翻攝）

2017-10-29 12:44

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會今天選出高中國文課綱15篇推薦選文，台灣題材的三篇是《勸和論》、《鹿港乘桴記》、《畫菊自序》，研修小組提出的《台灣通史序》被換成《鹿港乘桴記》，課審大會認為《台灣通史序》內容涉及歧視原住民族，決議換成《鹿港乘桴記》。至於台灣題材中的女性作品，是日治時代至民初女作家張李德和的「畫菊自序」則保留。

《台灣通史序》內容涉及歧視原住民族

課審大會上次決議文言文比例為35％到45％外，「推薦選文」篇數降為15篇，必須包含不同文類及本土素材，每個時代最多3篇，文言文推薦選文須符合「原住民族教育法」精神，採取多元文化觀點，維護民族尊嚴，並納入原住民各族歷史文化和價值觀。

《鹿港乘桴記》是由鹿港著名的文人洪繻在日治初期所寫的， 寫出了鹿港由繁華落盡後的寂寥景象。「鹿港乘桴」，是指乘船遊鹿港的意思。 《鹿港乘桴記》既寫出鹿港的盛衰，也寫出了1895年之後，台灣知識份子的苦悶心情。

15篇推薦選文：

先秦：燭之武退秦師，諫逐客書，大同與小康。

漢魏六朝：鴻門宴，出師表，桃花源記。

唐宋：師說，赤壁賦，虬髯客傳。

明清：項脊軒志，晚遊六橋待月記，勞山道士。

台灣題材：勸和論，鹿港乘桴記，畫菊自序。