中正大學歡慶28歲 「星光之夜」歌手嗨唱

中正大學28年校慶，校方在晚上施放10分鐘煙火秀，師生欣賞璀璨煙火，驚呼連連。（記者曾迺強攝）

2017-10-28 22:00

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中正大學成立28年，本月舉辦系列活動，今天是運動會，學生賣力爭奪創意啦啦隊、拔河、大隊接力等項目榮譽，今晚7點在10分鐘精彩煙火秀後，學生會舉辦「星光之夜」，邀第27屆金曲獎新人獎歌手謝震廷、選秀節目「超級星光大道」出身的李千娜、林芯儀等藝人輪番獻唱，讓師生「嗨」翻天。

中正大學今天也舉辦「106年度傑出校友頒贈典禮」，嘉義縣副縣長吳芳銘、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志、嘉義高中校長劉永堂等10人獲頒傑出校友，中正大學校長馮展華期許校友常回母校，教導學弟妹如何走向傑出。

中正大學藝文中心募集雲嘉南鄉野影像作品，即日起至12月8日在圖書館藝文中心迴廊展出「看見土地之美：雲嘉南攝影展」，呈現區域自然與人文風貌。

學校通識中心也正蒐集藝術美學課程學生的作品，將在11月20日至12月1日舉辦「紫荊美展」，讓學生作品有機會展現在鄉親面前；屆時也將發表助理教授陸維元歷時3年蒐集校園鳥類、蛙類等130物種資料，研發出的「中正校園生態App」，讓民眾用手機即可認識中正大學一草一木。