醫病》動脈內血栓清除術 讓中風超過6小時仍有救

兩位中風的阿嬤經動脈內血栓清除術，恢復原有功能。（記者林宜樟攝）

2017-10-25 13:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣平均每44分鐘有1人死於腦中風，更是造成殘障主要原因，過去中風病人使用靜脈注射血栓溶解劑治療，但需在中風後3小時內注射，嘉義長庚醫院推動新一代動脈內血栓清除術，以支架拉取或抽吸，中風超過6小時仍有機會進行手術恢復功能，健保局已給付，讓病人負擔大為減輕。

嘉義長庚醫院今天舉辦「急性中風治療新突破—動脈內血栓清除術」記者會，腦血管暨一般神經科主任黃彥筑指出，急性腦中風以缺血性腦中風為主，主要原因是血管阻塞，過去治療是使用靜脈注射血栓溶解劑，而近年來醫學進步，2015年多篇國際期刊發表動脈內血栓清除術臨床試驗結果，可讓中風超過3小時甚至到12小時的腦中風病人成功打通血管，以往此類病人多是癱瘓，現在則可恢復日常生活功能。

放射診斷科主任蔡元雄說，嘉義長庚醫院從2016年開始進行動脈內血栓清除術，至今已有20多個案例，其中有8成手術成功，逐漸恢復功能，過去此手術自費金額約15萬元至20萬元，若使用多組更要到30萬元，目前健保則已給付血管支架取栓裝置及血管抽吸取栓裝置，病人不需自行負擔高額醫療費用。

蔡元雄說，目前嘉義長庚醫院整合急診醫學科、神經外科、神經內科及影像診療科團隊來進行，有4位醫師可進行動脈內血栓清除術，並是雲嘉地區唯一取栓認證合格訓練醫院，若發現病人中風已超過6小時，民眾也不要放棄，醫院將利用影像技術篩選適合接受治療個案，手術後有機會復原。