醫病》搶救中風病患 屏東雲端專家照會平台建功

屏東縣雲端專家照會平台成果豐碩。（記者羅欣貞攝）

2017-10-24 13:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕依據105年死因資料統計，屏東縣有596人因腦血管疾病死亡，縣內主要死因排名第3位，為把握黃金3小時搶救腦中風，屏東縣政府衞生局運用社群網路，整合長庚紀念醫院高雄分院腦血管治療團隊及屏東縣內14家急救責任醫院，105年6月成立24小時「高屏區醫療網腦血管雲端照會（轉診）平台」，運作1年多以來，透過該平台諮詢的病患28人，轉診21人，血栓移除6人，成功發揮緊急醫療效能。

屏東縣衞生局表示，許多腦中風患者發病時常誤以為身體疲累不適而延誤就醫時機；高屏區醫療網整合計畫統計，僅有2成多的腦中風患者在發病時會及時就醫。腦中風為急症，在腦部血流受阻導致無法供應腦部氧氣需求下，若無及時有效醫治，易對患者身體造成中、重度障礙。

屏東縣成立的雲端照會（轉診）平台，可在病患於地區醫療院所搶救時，及時遞送病患診斷及影像資料到後送醫院，彼此溝通協調及合宜轉診，讓醫師可以在最快時間就精確掌握病人狀況，做出最好的準備來挽救病人生命。

今年初，牡丹鄉80歲鄉民潘清春突然中風，從發作到送至高雄長庚搶救，僅花2個多小時，住院1個半月康復，如今持續復健，狀況良好，今天（24日）他現身雲端平台成果發表會現場，向催生平台的屏東縣長潘孟安、現任衛福部次長的前屏東縣衛生局長薛瑞元等人含淚致謝。

另外，屏東縣因心臟疾病死亡有逐年攀升趨勢，在105年死因資料顯示，屏東縣有969人因心臟疾病死亡，高於腦血管疾病死亡人數，為縣內死因排名第2位，縣府接下來也會將心肌梗塞病患列入雲端照會（轉診）平台，目前以長治鄉消防隊為試辦地點，病患在配有12導程心電圖設備救護車護送路途中，心電圖透過雲端照會平台及時傳送醫療團隊，當診斷心肌梗塞時，醫院馬上啟動心導管團隊，病人到院可馬上治療，爭取有效治療時間。