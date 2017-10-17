醫病》眼中風別輕忽 醫師：拖太久恐失明

2017-10-17 17:36

〔記者王俊忠／台南報導〕40餘歲男工程師有輕微糖尿病、高血壓，平常服藥不太規律，某日突覺視力模糊，以為近視度數增加或開始老花，不以為意，拖3個月才重配眼鏡，竟無法矯正視力，他才到醫院治療、逐漸復原。眼科醫師說，這工程師罹患分支視網膜靜脈阻塞型眼中風，如超過3個月未就診治療，恐有失明之虞。

奇美醫院眼科主治醫師柳景豑指出，視網膜靜脈阻塞是一種嚴重影響視力的眼睛血管疾病，俗稱眼中風，其發生率僅次於糖尿病視網膜病變，好發年齡為50歲以上中老年人，盛行率約1%，發生率隨年齡老化而增加，危險因子包括高血壓、糖尿病、高血脂異常、腎臟、心血管疾病、抽菸及青光眼。

柳醫師表示，分支視網膜靜脈阻塞型的眼中風發生率2%～3%，相較於中心視網膜靜脈阻塞型眼中風（1%）更常見，當顳側分支阻塞時，其黃斑部區域小分支阻塞情形會比中心視網膜靜脈阻塞的症狀輕微，患者同樣有視力模糊與局部視野缺損，但嚴重度較輕微，這樣反而讓病人以為是近視加深或老花眼加重，未注意、延誤就診，增加黃斑部水腫的視力損傷，甚至增加其他併發症發生，如視網膜新生血管與玻璃體出血機會。

柳景豑以40餘歲男工程師為例說如患者延誤超過3個月來就診，最嚴重可能失明，且近來發現這類眼中風患者有增加及年齡層下降的趨勢，請慢性病高危險群特別留意；另過度使用3C產品者，除了增加眼睛疲勞，視網膜黃斑部也會因藍光影響提早老化，長時間坐著看3C、不活動，也可能會凝血異常，造成血栓，增加血管阻塞機會。

這位眼科醫師建議民眾每年接受定期視力、眼壓、眼底檢查，以達早期發現、早期治療，也要針對高危險因子部分安排適當治療計畫改善，並控制使用3C產品時間，減少眼中風機會。