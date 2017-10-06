服用新型抗凝血藥物 提防交互作用

2017-10-06

記者吳亮儀／台北報導

中風是衛福部公布去年的國人十大死因第4位，不少患者會服用抗凝血藥以防再次中風，但長庚醫院研究團隊發現，新型抗凝血藥物最好避免和其他藥物合併使用。

恐增住院性大出血風險

林口長庚醫院醫學研究部、巨量資料研究中心以及心臟內科醫療團隊分析健保資料庫，發現病患若使用新型口服抗凝血藥（NOAC），若與amiodarone（常見的心律不整藥物）或fluconazole（一種黴菌感染用藥）合併使用，與單獨使用新型口服抗凝血藥（NOAC）相比，會增加37%到138%的住院性大出血發生率，因此醫師最好避免同時開立處方，以免造成患者出血。

反之，NOAC與atorvastatin（降血脂藥物）或digoxin（毛地黃，心衰竭藥物）合併使用，與之前的用藥建議不同，反而稍稍減少出血風險，應可放心合併使用。

長庚醫院心臟內科主治醫師張尚宏說，醫界一直想要估計新型口服抗凝血藥物交互作用的嚴重程度和發生率，因此他們追蹤使用新型口服抗凝血藥物約9萬多人，得出有可能因藥物交互作用引發的副作用。

林口長庚醫院醫學研究發展部主任郭昶甫說，日後醫院內部系統會更新，當醫師開立新型口服抗凝血藥物時，電腦就會顯示與其他藥物的交互作用，提醒醫師若在符合病患的病情下更換用藥。

長庚院方表示，這項研究成果已在本月發表在醫學領域最頂級期刊《美國醫學會雜誌（JAMA）》。