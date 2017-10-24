「烏日聚奎居」圍住禁入 日本遊客敗興而歸

台中市議員陳世凱要求市府儘速修復百年古蹟「烏日聚奎居」，恢復往日風華，不要讓遊客慕名而來，卻只能隔著圍籬，敗興嘆氣。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-24 18:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有近百年歷史的古蹟「烏日聚奎居」，過去是中部地區熱門拍照打卡地點，但年久未休，已有倒塌風險，台中市文化局準備展開修復，去年用鐵皮圍籬圍住。市議員陳世凱說，修復工程從102年流標至今都未曾有進度，讓想參觀的人不得其門而入，要求儘速動工。

文化局：新設計圖通過 就可招標修復

文化資產處長李智富說，市府編列6000萬元修復工程費，已完成規劃設計，但在發包時流標4次，這段時間市府不斷在協調，詢問得知，廠商有多個原因考量不願投標，諸如聚奎居位在巷弄內，機具操作空間太小；其次，屋頂上有大榕樹，文資處有意改造為樹屋，廠商認為不易施工，且所有權人不願屋內有大榕樹等等。經過協調，目前已重新檢討設計圖，將送審查會，一旦通過，就可重新招標。

「聚奎居」約興建在1920年，位在烏日學田路便行巷內，屬於巴洛克式建築，過去因為部落客介紹，中部地區熱門拍照取景地點，遊客人數暴增。

圍住一年、修復沒進度 打卡熱點失色

不過，由於聚奎居年久未休，已有倒塌風險，文化局為了安全起見，並保護古蹟不受破壞，以利後續修復工程進行，去年開始用鐵皮圍籬圍住，禁止遊客進入。

市議員陳世凱說，「烏日聚奎居」至今修復工程遙遙無期，完全未看到文資處有任何動工現象，102年招標，流標4次，至今毫無解決之法。

陳世凱說，由於市府一直未有修復動作，為了保護古蹟及遊客安全，於是建議市府用圍籬圍起來，豈料一年過去了，還是未見有修復動作。

他呼籲，聚奎居會隨著時間持續崩壞，未來修復成本只會愈來愈高，修復的困難程度也會隨著時間上升，光是用鐵皮圍籬禁止遊客進入並不夠，市政府應該要更積極地來想辦法保存。

陳世凱：儘快發包修復 重現昔日風華

日前陳世凱到「烏日聚奎居」視察時，遇到兩名日本遊客慕名而來，卻敗興而歸，就主動拿出過去拍攝的照片給遊客觀看，雖然語言不通，但仍能感受到他們對「烏日聚奎居」華麗風貌的讚嘆。

陳世凱說，若是修護工程招標不利，應邀集修復工程單位來商討，將意見納入招標規則內，儘早讓修復工程能夠進行，而不是一句「盡力而為」而已，請是政府儘早提出全新的招標規則，並儘快發包修復。