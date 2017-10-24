廚餘發電 台灣最大沼氣發電廠「外埔綠能發電廠」動工

2017-10-24 14:37

〔記者張軒哲／台中報導〕「台中市外埔綠能生態園區」今日於大安溪畔開工動土，其中綠能發電廠化解舊廚餘廠鄰避設施阻礙地方發展的印象、每日可處理台中市150噸廚餘、減輕焚化爐負擔及焚燒稻草產生空汙，可謂一舉三得，將「3惡轉為3善」，是全台第一座生質能源廠。

今日動土典禮由市長林佳龍主持，環保署長李應元、環保局長白榮智、農業局長王俊雄、市議員楊典忠、吳敏濟、奧地利駐台代表傅詩元、立法院副院長蔡其昌特助施志昌及地方人士共襄盛舉。讓已廢棄10年之久的外埔廚餘廠，獲得活化再利用。

林佳龍表示，「外埔綠能生態園區」是台灣最大廚餘厭氧發電廠、最大稻稈氣化發電廠、最大綠能發電廠，外埔廚餘廠活化利用，也可解決廚餘焚燒造成困擾及稻草燃燒所造成的空汙問題。

此外，這也是全台首座綠能電廠，市府引進民間投資，如果成功，政府跟民間資金將大量進入循環經濟，循環經濟就沒有汙染問題，因為每個生產過程都是回收再利用，對環境永續有極大幫助。

台中市環保局長白智榮說，外埔綠能生態園區採用促參（ROT）計畫，由環保局與上市公司山林水環境工程為外埔案設立的子公司「禾山林」簽約，引進先進技術，在台中打造全國首座「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術的生質能源廠，園區採全程密閉負壓等方式，讓臭味不外溢。

環保署長李應元表示，外埔廚餘堆肥場原本是鄰避設施，透過改建、投入低汙染技術，把垃圾變黃金，這樣的計畫每年可以提供近1萬戶一整年的家庭用電，且減少全台中40%廢棄稻稈，減輕因焚燒稻草造成的空氣汙染，兼具循環經濟、觀光、發電功能。

外埔綠能生態園區由環保署核列明年度補助款3000萬元，未來將持續分年協助約4.6億元補助建置外埔綠能生態園區，希望完工後可以做為台灣生質能源的示範場所。

至於沼氣產生後，留下棘手與難處理的沼渣問題，白智榮說，外埔綠能園區，估計每天約有30噸左右沼渣，會與委外業者搭配處理，約有2成會提供給在地農民作為土壤改良劑使用，讓資源永續循環。

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