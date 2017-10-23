高捷輕軌不能刷悠遊卡 林向愷：不當市場力量阻止

高雄輕軌11月將收費，但從台北來的悠遊卡卻不能刷。（資料照，記者葛祐豪攝）

2017-10-23 16:46

〔記者郭安家／台北報導〕高雄輕軌11月起收費，卻只有一卡通和遠鑫卡（Happy cash）可刷卡付費，悠遊卡、愛金卡（ICash）不能用。悠遊卡公司董事長林向愷今下午於台北市議會答詢表示，高捷加值設備建置費2900萬元，高捷要求悠遊卡公司出2000萬元，雙方未達共識，他批高捷「用不當市場力量阻止我們上線，這是不對的。」

台北市議員江志銘質詢指，北捷每日平均運量180萬人次、高捷則是17萬人次，北捷運量大過於高捷10倍，但11月起高捷輕軌營運收費，拒絕使用悠遊卡，北市府當初輕輕鬆鬆讓一卡通進來、什麼都配合，如今高捷對悠遊卡百般刁難，也無法在車站內加值，質疑台北捷運公司談判過程在幹什麼？質疑台北市長柯文哲讓一卡通進來，但雙方不對等。

林向愷則說明，2015年一卡通先進入北捷，造成悠遊卡公司談判相當困難，高捷要求悠遊卡公司支付2000萬元的加值系統建置費，還稱已經報給董事會、金額不能改；他認為應該平均分攤，要不然就均分或以使用率來攤提，這是「顏色」問題，但雙方合約並未說沒給加值系統建置費就不能上線，高捷利用「不當市場力量」阻止悠遊卡上線。

北捷公司總經理顏邦傑表示，北捷開放多卡通使用，改裝現有的加值設備，包括愛金卡、遠鑫卡等，都繳一筆750萬元設置費，並簽6年合約繳交6000多萬元權利金。

面對江志銘質疑，一卡通在台北暢行無阻，悠遊卡卻不能使用高雄輕軌，現在要怎麼談下去？

林向愷回應，就算2000萬元未達成共識，悠遊卡還是可能進入高捷，但高捷要求悠遊卡要在高捷有自動加值服務才能使用輕軌，這是不對的。對於高捷要求11月前要支付2000萬元才能用輕軌，林說，談判不該限定日期，且去年7月迄今還未談到共識。