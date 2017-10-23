拒電信基地台 無米樂居民說明會激動陳情

無米樂居民拒絕當地電信基地台，台南市議長賴美惠今邀相關單位召開說明會，居民憂心影響健康，激動陳詞堅拒在當地設立新基地台，並要求遷移既有基地台與機房。（記者王涵平攝）

2017-10-23 13:25

［記者王涵平／台南報導］無米樂居民拒絕當地電信基地台，台南市議長賴美惠今邀相關單位召開說明會，居民憂心影響健康，激動陳詞堅拒在當地設立新基地台，並要求遷移既有基地台與機房。

說明會上午在菁寮德馨宮舉行，國家通訊傳播委員會、中華電信等單位出席，吸引不少民眾前往關心，賴美惠表示，基地台、垃圾場等設施都是生活需要，但大家都不希望設在自家附近，如何取得平衡，需要大家進一步思考，各界意見將轉達相關單位。

中華電信表示，為改善高鐵沿線訊號，經過檢測決定在八掌溪後廍段設置一座基地台，另在後廍社區的基地台與機房，希望找到適當地點設置新基地台後再拆除。民眾情緒激動地表示，在後廍設置的新基地台是嘉義縣政府核准，為何不設在八掌溪對岸的嘉義縣土地，堅決反對設置。

賴美惠指出，建議先由相關單位進行基地台電磁波、訊號測試，將數據提供居民參考，再由民眾聯署是否要拆遷基地台，由民眾自行選擇需要的生活方式。

無米樂居民拒絕當地電信基地台，台南市議長賴美惠今邀相關單位召開說明會，居民憂心影響健康，激動陳詞堅拒在當地設立新基地台，並要求遷移既有基地台與機房。（記者王涵平攝）