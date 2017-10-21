54歲辣媽PK年輕妹媚 搶當毛豆代言人

54歲辣媽參加毛豆小姐選拔，PK年輕妹媚。（記者黃文瑜攝）

2017-10-21 21:57

〔記者黃文瑜／台南報導〕「雖然很多年輕妹妹參加，但薑是老的辣！」新市毛豆生先、小姐選拔今年特別解除婚姻及年齡限制，吸引全台各地43位俊男美女共同參與，分別選出3位毛豆先生及9位毛豆小姐，參賽者不乏政大高才生、還有從各大活動選秀代言人都來參與，連54歲的辣媽都報名參加，自信PK年輕正妹，最後順利入選代言。

新市農會總幹事李美嬅表示，新市毛豆公主已經舉辦8年，毛豆王子連辦4年，但一直以來都以年輕學生為主要代言人，不過毛豆是適合各年齡層食用的農產品，因此需要各種不同族群的民眾加入代言，推廣毛豆，今年才解除婚姻及年齡限制。

54歲的王金綢，30幾年前嫁到新市，是位專業美容師兼舞蹈老師，平日在家就會以毛豆入菜，一直以來都想參與毛豆代言，苦於以前有婚姻限制，一直無法圓夢，今日身穿白紗小禮服PK年輕正妹，她表示看到很多年輕妹妹都很漂亮，有些緊張，但「薑是老的辣！」毛豆小姐除了要有外表，更需好的口調及親合力推廣毛豆，因此相信「資歷」能勝過「年輕」。

新市農會指出，近年農會輔導加上周邊產品開發，復耕的農民增加，許多新農人也紛紛加入，主要供應國內銷需求，目前種植面積約50甲，1年收成2次，每次產量約有50噸，今年毛豆莢也入圍台灣農漁會百大精品。