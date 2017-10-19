舊桃園分局將修復 變身新住民第2個家

2017-10-19 19:41

［記者魏瑾筠／桃園報導］「要讓桃園發展成新住民的『第二個家』」！桃園市文化局斥資2200萬元進行舊桃園分局（桃園區復興路135號）修復工程，修繕後將設置「新住民文化會館」，並規劃「新住民聯合服務中心」進駐，預計明年4月完工。桃園市長鄭文燦今出席開工典禮表示，會持續透過多方面努力，讓桃園成為新住民的「第二個家」。

鄭文燦說，舊桃園分局因建築具傳統警察局紅白相間特色，是桃園歷史建築也被列為文化資產，未來將設立「新住民文化會館」，採文資修繕方式加以活化。

桃園市今年7月在桃園市婦女館成立「新住民聯合服務中心」，以專責單位納入民政、社政、警政等綜合性服務，並提供法律諮商，鄭文燦表示，待舊桃園分局修復完畢，也會進駐新住民聯合服務中心，發揮聯合服務效果。

他指出，近3年來，桃園市積極舉辦新住民相關體育及文化活動，更全台首創、規劃「東南亞移工休閒育樂活動提案計畫」參與式預算，預計於10月底至11月初進行方案投票活動，讓外籍移工以提案方式，提出希望舉辦的休閒娛樂活動。

桃園市文化局長邱莊秀美則表示，舊桃園分局自2015年3月16日公告登錄為歷史建築後，市府即積極辦調查研究、修復及再利用規劃舊桃園分局，並編列預算進行修復工程，期待活化歷史建物，為新住民提供服務與照顧，展現新住民活力與多元文化魅力。