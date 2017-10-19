霧峰分局邀請陳文敏演講 鼓勵員警都當品牌大使

2017-10-19 20:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市霧峰警分局邀請紐約國際管理顧問公司總經理暨CSO企業服務長學院院長陳文敏，以「打造你的個人品牌」及「雕塑你的魅力品牌」為題，鼓勵每一個員警都是團隊的品牌大使。

紐約大學（NYU）畢業的陳文敏表示，畢業後，她這個富家女在紐約從餐廳帶位小妹做起，升遷至頂級飯店的副總，對身具華裔、女性雙重弱勢身分的她，在以男性為主的紐約飯店業和勢利的美國上流社會，闖出一片天，創造奇蹟。

她表示，自己就是用非常服務所創造出的個人品牌結果。品牌的價值是一點一滴的累積，就像別人一提到你的名字，是立刻呈現好的印象還是壞的印象？所以說，每位霧峰分局的員警都是這個團隊的品牌大使。

陳文敏表示，打造自己的品牌，就要發展品牌力、服務力、社交力及證照力，積極鼓勵員警在職場上展現專業的能力，打造個人的品牌，拿出非常服務的精神，就能創造出良好的成效，且認為警察是個很棒的行業，因為可為每一位民眾「創造幸福」。

這次除霧峰分局內、外勤員警參加專題演講外，還邀請許多警友共同參與，演講時台上台下互動熱絡，意猶未盡，並希望能夠再邀請陳文敏分享經驗。

霧峰分局長莊勝雄表示，為提升同仁服務品質，加強工作職能，增加共同生活經驗，利用集會時段聘請專家學者至分局辦理專題講座，使同仁能打造個人的品牌，提供民眾優質的服務，以提升警察形象。