遭亂丟垃圾 南投「鄰長廚餘站」恐撤除

南投市嘉和里第3鄰鄰長陳芳魁，長期以來，將打掃廚餘站作為自己的休閒運動。（記者謝介裕攝）

2017-10-19 14:19

〔記者謝介裕／南投報導〕家家戶戶都有廚餘，但都不願與廚餘桶為鄰，南投市嘉和里第3鄰鄰長陳芳魁，遂好心在住家前空地擺了2個廚餘桶，提供社區民眾倒廚餘，怎料，竟遭人亂丟垃圾，甚至還曾出現鼠、貓等動物屍體，反而淪為社區髒亂點，美意嚴重遭扭曲，令他相當難過，今日特別對外宣布，3個月內，民眾缺乏公德心的問題，若仍無改善，「鄰長廚餘站」便將撤除。

廚餘易散發惡臭味，天氣愈熱、臭味愈快出現，加上廚餘桶清洗也須費一番功夫，以致許多民眾索性將廚餘當作一般垃圾丟棄，造成垃圾分類不夠落實的問題，也徒增公所清潔隊員的困擾與工作量。

陳芳魁指出，2年前，他與養豬業者合作，在住家前空地設置「鄰長廚餘站」，在提供業者豬隻餿水之餘，也讓社區民眾不用再為廚餘處理問題傷腦筋，怎料，廚餘桶竟淪為垃圾桶，經常遭民眾丟棄飲料瓶罐、塑膠袋，甚至也曾發現鼠、貓等動物屍體，害他每天都須耗費許多時間清理桶中廚餘以外的雜物，可說是心力交瘁。

其次，廚餘站位於嘉和國小及南崗國中附近，許多學生上下課都會經過廚餘站，民眾缺乏公德心的作為，豈不成了負面教材，也才萌生撤站的念頭。

不過，現年72歲的陳芳魁，今日仍一如往常，帶著竹掃把外出，並將打掃廚餘站做為休閒運動，且還特地在廚餘站張貼「留一點公德心、以後會出好子孫」等標語，希望大家能為維護優質居家環境盡分心力，但強調，若仍喚不回大家的公德心，也只能讓「鄰長廚餘站」走入歷史﹗