廢校12年崎內國小荒煙漫草 地方倡議設：國際書法村

廢校12年的崎內國小，因缺乏管理，校園荒煙漫草，也是校友的蓮鄉書藝家陳世憲倡議規劃國際書法村，返校園寫下「翻轉」，盼荒廢變良園。（記者王涵平攝）

2017-10-18 12:52

［記者王涵平／台南報導］廢校12年的崎內國小，因缺乏管理，校園荒煙漫草，蓊鬱林木中殘破景象令人唏噓，蓮鄉書藝家陳世憲建議規劃國際書法村，發展地方特色。

2006年廢校的崎內國小，曾是綠色學校，也得過全國十大環保有功學校，但目前眼見學校大門招牌損毀，校園內雜草叢生，地方擔心環境衛生與治安問題。

近年來地方雖曾建議發展藝術村或設置生態中心，活化崎內國小，帶動地方發展，但遲遲沒有下文，崎內國小校友、老家也在學校附近的陳世憲建議規劃國際書法村，讓台灣意象書法特色吸引國內外民眾前來。

陳世憲表示，7年前開始推廣透過書法文創的在地認同運動，例如書寫「白河人」，紅色是蓮花、綠色是枝葉，衣服的顏色是天空的顏色，陸續獲得其他地方民眾的認同。此外，以在地故事創作的書藝，陳世憲前往法國、日本等國家展覽時，也吸引國際對台灣書法藝術的注意。

陳世憲返鄉時經常前往崎內國小附近散步，對於母校殘破景象相當感嘆，今前往校園內寫下「在崎內國小荒廢十二年當作創作場景 二O一七年 陳世憲」以及「翻轉」，希望荒廢變良園。

他說，崎內的生態相當豐富，國小位於前往嘉義大埔的主要道路旁，平時也有不少遊客經過，崎內國小如果能設置國際書法村，發展台灣在地書法文創，相信可以成為白河蓮鄉的重要特色。