明年考駕照更嚴格！ 場內路考22項一錯就出局

2017-10-17 19:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年初起，民眾考汽車駕照時，場內路考考驗將變更困難，一出錯就扣32分出局的項目，將從現行15項增加至22項；交通部公路總局表示，主要是為讓場考與實際道路考驗，扣分標準一致化，並培養民眾良好駕車習慣。調整後，場考將新增8個扣分項目，調整4個項目的扣分標準。

汽車考照須通過實際道路考驗已於5月上路，當中有許多扣分項目與場考相同，但所扣分數卻不相同。因此，公路總局日前將新版考驗項目扣分表調整草案，報交通部並已獲核准，公路總局預計11月將找駕訓班業者開會，請業者更換場考扣分桿標誌等硬體設備，及壓管等扣分顯示軟體更改等；由於全台兩百多家駕訓班設備都要更改，預計明年初起，場考新扣分標準才會上路實施。

明年初場考調整扣分標準後，錯一次就扣32分的項目，包含新增上車前未查看車輛四周、車底及輪胎有無異狀；起駛前後方近距離有車輛、行人通過時未禮讓；未遵守道路交通法規或道路交通標誌、標線、號誌行車。另外，未依規定繫安全帶；起駛未依規定顯示方向燈，或未察看照後鏡並轉頭注意車輛及行人；變換車道或轉彎前未依規定顯示方向燈，或未察看照後鏡並轉頭注意車輛及行人；上、下車開車門前未留意有無人車通過（未兩段式開車門）等項目，原本分別扣16分及8分，將改為一次扣32分。

除上述項目外，還將新增多項行駛前應注意事項，包含未調整座椅、頭枕或後視鏡扣4分；未試踩剎車、手排車發動引擎未放空檔或未踩離合器扣16分、未檢查溫度、油量、機油等儀表作用扣4分；未鬆開手剎車扣16分；變換車道或轉彎後仍持續顯示方向燈扣16分。公總表示，場考所新增行車前檢查及起駛前動作，也會加入大型車考照項目中。