桃市出口大閘蟹戴奧辛超標 苗縣府掛保證安心

2017-10-17 16:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市出口到香港的大閘蟹，被驗出戴奧辛超標。苗栗縣政府農業處表示，苗縣出產的大閘蟹，各環節都經過最嚴格的把關，每戶蟹農養殖蟹，都必須通過六十四項藥物殘留抽檢，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環，保證讓消費者吃的安心、健康與美味。

苗栗縣擁有豐沛優良的水資源，常年氣候穩定，適宜養殖大閘蟹，縣府於6年前與中國上海海洋大學技術合作，輔導養殖業者採取生態養殖模式，精進養殖技術，大幅提升大閘蟹的品質，多年來，成功打響「苗栗優質大閘蟹」品牌。

縣府農業處副處長陳樹義表示，今年縣內大閘蟹養殖戶47戶，養殖面積約18公頃，年放養量約24萬隻；農業處對於各養殖戶的蟹，都進行64項藥物殘留抽檢，合格才能掛上掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環。

陳樹義說，消費者只要透過手機掃瞄蟹上的QR Code，就可以查詢每隻大閘蟹的身家背景、蟹農的養殖資料與各種檢驗報告等完整的生產履歷，保證讓消費者吃的安心、健康、美味。

陳樹義說，苗縣優質大閘蟹，已獲得國人青睞，「供應國內市場需求就不夠了」，沒有外銷。目前熱銷中，依大小，每隻180到900元不等。訂購電話：苗栗縣優質大閘蟹產銷協會0920091695，苗栗縣大閘蟹養殖發展協會0935577166，苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會0919845353。