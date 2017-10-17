抓不完就吃掉牠！他讚綠鬣蜥味道比雞肉還好

綠鬣蜥族群危害國內數個縣市，嘉義縣更祭出捕捉獎勵金，但除了捕捉蜥蜴賺獎金之外，也有網友將綠鬣蜥「抓來吃」。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-10-17 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕外來物種沙氏變色蜥、綠鬣蜥的族群危害國內數個縣市，身為沙蜥、綠鬣蜥雙重入侵的重災區，嘉義縣更祭出捕捉獎勵金，不過除了捕捉蜥蜴賺獎金之外，也有網友將綠鬣蜥「抓來吃」，更盛讚口感吃起來像田雞，味道比雞肉還好。

有一名自稱「爬蟲類玩家」的網友在臉書社團「爆料公社」貼出兩張綠鬣蜥照片，只見砧板上躺了兩隻已經被剝皮、剁頭的綠鬣蜥，該網友表示：「這個物種基本上在原產地就是補充蛋白質的好東西，我有幸可以嚐試到這個，真的是超乎我想像的好吃，宰殺的是野生綠鬣蜥，超好吃的。」

該網友將照片分享至臉書社團「爆料公社」之後，立刻引起討論，也有許多網友分享「吃蜥蜴」的經驗：「這玩意低脂高蛋白又富含膠質～」、「不知情的時候吃過一次，味道像田雞也像蛇肉，但肉質更硬」、「把外來害蟲吃掉，補身體也助環保。處理時要小心倒是了，然後要徹底煮熟」、「很好殺，皮肉分離～」有熱心網友分享他所煮「蜥蜴湯」照片。

不過，有部分網友覺得可怕，也有人笑說：「只要說食用功效男能壯陽女能美白，馬上絕跡！」