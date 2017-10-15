台灣瘋認證 屏東竹田可望成下一個國際慢城

2017-10-15 18:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕代表著良好生活態度的「慢城」，成為近年許多鄉鎮爭相認證的指標，期待藉此提升國際能見度，並改變過去遊客走馬看花的行程，為地方觀光注入活水，但台灣鄉鎮申請認證太踴躍，日前傳出國際慢城組織打算對台灣限額，今年台灣成立慢城聯盟，為申請認證的鄉鎮把關，擁有豐富人文歷史及特色產業的屏東竹田鄉，獲邀參與慢城運動，可望成為下一座國際慢城。

國際慢城組織統計，截至2016年止，全球慢城會員城市橫跨30個國家，共計228個會員城市，2014年花蓮鳳林鎮獲得國際慢城認證，成為台灣第1座國際慢城，與鳳林鎮為姐妹鄉鎮的屏東竹田鄉，近日獲邀參與慢城運動。

竹田鄉長傅民雄說，竹田鄉在人口結構、產業發展上，有很好的本質發展慢城，從休閒到美食都很有魅力，竹田是六堆客庄最早發展的鄉鎮，保存著敬字亭、伯公廟等客庄文化，並有完整的日式車站、驛園等多元文化記憶，東港溪、隘寮溪支流密佈竹田，雖未劃設農業專區，但農村景緻在竹田一覽無遺，從檸檬、花卉到觀賞魚養殖，在國內外都有亮眼的成果，近年還有作者授權並參與繪製的「老夫子」壁畫，吸引國內外粉絲造訪。

台灣慢城聯盟首屆主席、鳳林鎮鎮長蕭文龍說，在義大利國際慢城聯盟見證下，今年由鳳林、苗栗縣南庄、三義及嘉義大林等台灣4個「國際慢城」組成了台灣慢城聯盟，協助推動慢城理念，並為申請鄉鎮把關。

蕭文龍說，國際慢城認證包含7大面向、8大公約、72項指標，內容從人口數、醫療便利性、在地有機食材餐廳家數、有沒有大型重工業等包羅萬象，目前台東池上、關山、鹿野等鄉鎮也都申請入會，屏東竹田有很好的慢城發展條件，如順利申請，最快1年內就能通過認證。

傅民雄說，竹田逐步往「慢城」目標前進，除了現有的優良條件外，也繼續在醫療便利性、在地民宿等方面努力，並希望讓更多鄉親認識慢城的理念，扎實成為慢城的實力。