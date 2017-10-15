羅培寧創作個展「歸根復生」開展 捐畫作義賣

藝術家羅培寧在中友百貨時尚藝廊舉辦個展「歸根復生」。 （記者張菁雅攝）

2017-10-15 16:39

〔記者張菁雅／台中報導〕水墨藝術家羅培寧即日起至11月21日在中友百貨時尚藝廊舉辦個展「歸根復生」，今天舉行開幕茶會，她特別捐出1件價值16萬元的畫作義賣，義賣金額全數捐贈中華民國婦幼關懷協會。

羅培寧在藝術的啟蒙師事書畫家王瑞琮，更是已故書畫大師江兆申的入室弟子。師大美術系畢業後，她長年投身於美術教育，退休後常住返美國西雅圖與高雄，目前定居高雄，透過生活與旅遊創作出自己的藝術生涯。

羅培寧的創作都是透過親眼所見而描繪，在準確的掌握水墨基本原則之下，不斷將繪畫元素搬移重組，融合寫生與寫意， 所謂「歸根復生」，即是從傳統出發，再從中尋求新生命的衍生。「歸根復生」展出羅培寧的30件作品，其中，「左營意象」是她花了1年時間完成的大型作品，活像現代版的清明上河圖。

前師大藝術學院院長梁秀中今天也出席開幕茶會，她表示，藝術不單指那些讓人看不懂的作品，她希望呈現出來的是大家都看得懂的藝術，羅培寧是個畫大畫的人，作品非常值得大家仔細品味。

此外，羅培寧在這次個展提供1件價值16萬元的水墨作品進行義賣，希望藉由藝術的力量喚起民眾發揮愛心，義賣所得金額將全數捐贈中華民國婦幼關懷協會。