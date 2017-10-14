結合中興河道再造！竹東信義立體停車場 預計年底動工

2017-10-14 20:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮市中心停車總是一位難求，鎮公所以客家伙房屋脊線及山形線為設計理念，規劃信義立體停車場計畫；因應中興河道獲入選「城鎮之心工程計畫」，將緊扣水與綠的概念，營造友善的公共空間環境，預計今年底動工，爭取在明年底前完工。

竹東鎮長徐兆璋說，中央傳統市場早市極為熱鬧，周邊是客家戲曲公園、中興河道步道、大同來寮廣場等景點，但現有信義平面停車場只有88個汽車停車位，嚴重不足，鄉親長期抱怨找不到位子停車。公所研擬就地改建為立體停車場，總經費約1.4億元，已獲縣府補助6000萬元，公所自籌8000萬元。

竹東鎮公所說，信義立體停車場興建工程，委託雲開建築師事務所規劃設計及監造，日前召開書圖審查會議，考量「竹東之心中興河道水岸生活空間再造工程計畫」入選內政部城鎮之心，獲核定3.75億元進行改造，因此，審查委員建議兩案結合。

公所指出，立體停車場預計興建5層以上，以客家伙房屋脊線及山形線為設計理念，使用較具客家意象的紅磚等建材，但除了緊臨信義路與大同路的景觀設計，委員希望增加臨中興河道側的景觀，不僅要滿足停車服務需求，更要融合公共空間環境，扣緊水與綠的概念，提高綠覆率，也建議將公廁、友善文創店家等配置在河道側。

徐兆璋說，公所將請規劃公司儘快完成立體停車場書圖的修正，配合中興河道開蓋計畫，爭取在年底動工，預計提供汽車位120格以上，希望明年底前建置完成，方便鎮民採買，也提供訪客更友善的旅遊環境。