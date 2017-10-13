鄭芳梵將卸任 吳世正：恭喜脫離柯P

2017-10-13 18:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市體育局長鄭芳梵將於本月15日卸任，今天最後一次「上工」，赴議場接受教育部門質詢。主席吳世正在質詢結束後，笑稱鄭芳梵最大貢獻就是唯一受的了柯P的體育局長，並恭喜他「脫離柯P」。

鄭芳梵將於15日卸任，體育局長一職將由現任體育局副局長蔡培林代理。鄭芳梵並未提前休假，仍工作至最後一刻，下午赴議會進行教育部門質詢。

會後主席吳世正感謝鄭芳梵過去貢獻，現場全體人員鼓掌歡送，吳更打趣說鄭芳梵最大貢獻就是唯一受的了柯P的體育局長，最後恭喜他「脫離柯P」。