空手道國手成身障畫家 觀者嘆：他的畫讓人飆淚

2017-10-13 17:05

〔記者張聰秋／秀水報導〕高職廣告設計科畢業的彰化縣和美鎮民姚龍貴，年輕時曾是空手道國手，但一場車禍意外造成其肢體癱瘓，經由妻子和慈濟人關懷，重新拾筆創作，一開始還自認沒藝術天份，經過14個月「複習」，成功地用畫筆和色彩綻放生命的色彩。他的畫作即日起在慈濟彰化分會舉辦的「彩繪生命慈善聯合美術展」中展出。

慈濟基金會今天在慈濟彰化分會舉辦「彩繪生命慈善聯合美術展」，作品均出自慈濟長年關懷的弱勢家庭。創作者有單親媽媽、子女、車禍成行動不便的身障畫家等等，每位創作者勇敢面對逆境，從繪畫找回自信、快樂與成就感。

這項美術展覽展到明年1月31日，共展出47幅繪畫作品、4幅書法，還有手工藝編織、陶藝等，頗具看頭。其中，姚龍貴的畫作特別帶感情，色彩與線條搭配和諧，引人共鳴，慈濟志工師姊劉桂梅說，是讓人看了內心感動到會飆淚的創作。

劉桂梅說，56歲的姚龍貴，在2010年9月遇上一場重大車禍，造成他的脊椎神經嚴重受損、肢體癱瘓，從此他璀璨人生頓時成為幻影，受傷後，他一度無法接受需坐輪椅的自己，醫師告訴他一輩子或許不能再走路，好強的他就是不信，他曾是體育好手，體能相當好，於是硬撐著身體開始復健與練習走路，他以前走路像是飛的，如今每跨出一步，卻好像是星球距離般的遙遠，但他不能放棄，因為自己是全家的支柱。

劉桂梅說，姚龍貴家庭生活的困頓，因慈濟志工的到來而有了轉機，1年多前開始拿起畫筆和調色盤，一點一滴克服肢體的障礙，獨自完成創作；現在的姚龍貴，不僅是名讓生命發光發亮的畫家，更以自身經歷，激勵處在生命幽谷的人不要自我放棄，勇敢迎向陽光挑戰新生，姚龍貴的奮鬥精神和故事值得讚賞。

姚龍貴由妻子陪同出席今天的展覽會，分享自己的故事，他說，最要感謝的是一路走來對他不離不棄的妻子，有妻子才有今天的他。