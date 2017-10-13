南投沒有縱貫鐵路卻賣中興到台北莒光聯票 原來是...

南投沒有縱貫鐵路，卻有中興到台北的莒光號車票。（記者陳鳳麗攝）

2017-10-13 13:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村是國民政府來台後，台灣省政府疏遷所在地，南投縣沒有縱貫鐵路，30、40年前卻有中興到台北的火車莒光號聯票，原來是方便省府員工洽公不用買兩張票；而省府中興新村剛設之時展現愛台灣心情，區內道路都以各縣市命名，國小學生地址就有基隆路、高雄路等路名，十分有趣。

從光華國小學生的地址資料，印證道路用各縣市命名。（記者陳鳳麗攝）

國立中興高中今日起在圖書館舉辦「歡慶一甲子，大家來現寶」特展，由記錄中興新村文史的導演陳樂人策展，展出老照片、文物、書本等與中興新村的生活有關100件展品。

省府大樓前還在施工，當年若不是霧峰徵民地遇困難，中興新村就不在南投了。（記者陳鳳麗翻攝）

陳樂人表示，從蒐集的老照片和文物中，參觀者可以從這些東西找中興新村和省府的歷史，其中有一張照片是省府大樓等廳處動工，時間是民國45年，而當時是因霧峰徵收民私有地遇到困難，後才決定到南投縣的中興新村，若霧峰徵地順利，中興新村就不是在南投了。而當時在疏遷到中興新村，首批省府官員坐公路局派出美麗的隨車小姐，還在大樓前合照。

從台中火車站接首批到中興員工的公路局隨車小姐，都是一時之選，任務完成後在省府大樓前合照。（記者陳鳳麗翻攝）

台灣省政府疏遷到中興新村的第1年，當時中興新村內的道路名與現在完全不同，完全以台灣各縣市來命名，從當時光華和光榮國小的學生資料，寫出的家裡地址便印證當時的確出現花蓮路、高雄路、基隆路等縣市為名的道路，陳樂人說「這就是台灣的代表」。

中興新村第1年的街道路都以各縣市命名，策展者陳樂人說「這就是台灣的代表」。（記者陳鳳麗攝）

南投縣位在台灣中心，沒有縱貫鐵路通過，台灣省府在民國60、70年代員工常要到台北洽公和開會，為了方便省府員工，當時有幾年採用聯票，在中興就可買到聯票，因此才有這種硬卡式火車票，出現中興到台北的車票。

中興新村居民或辦公廳處用的垃圾桶。（記者陳鳳麗攝）

這項展覽將展到11月3日，有興趣的人可在白天時間前往參觀。