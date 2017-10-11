醫訊》高醫安寧療護攝影展 紀錄安寧照護動人時刻

高醫推出安寧療護攝影展，透過影像呈現安寧照護的動人時刻。（許豐明提供）

2017-10-11 19:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大附設醫院推出安寧療護攝影展，透過照片呈現安寧照護的動人時刻，其中還有安寧病房的護理人員在家中送阿嬤往生的珍貴影像，不僅感念獻身安寧照護的醫療人員、病人及家屬，也期望透過影像推動國內安寧療護理念。

「高醫安寧•心圓之美」攝影展在高醫啟川大樓2樓南杏藝廊，展出56張照片，這些影像創作由攝影師許豐明近距離捕捉醫護人員臨床照護病患的畫面，並為每個當下留下令人動容紀錄。

許豐明說，近半年為高醫心圓安寧病房拍攝過程中，目睹許多悲歡離合的人生縮影，也為自己下半輩子的人生態度做準備，有幸得到醫護人員及家屬的信任，並拍下許多動人畫面，也讓自己成長許多。

攝影展也呈現護理人員陳彥霖在家中送阿嬤往生的過程，她說，高齡90歲的阿嬤因膀胱癌合併心臟衰竭住進安寧病房，因阿嬤曾交代不插鼻胃管，也不要急救，後來狀況穩定返家，最後選擇在家善終。

陳彥霖說，很感謝許導演用心紀錄阿嬤在家善終的狀況，過程沒有任何彩排，呈現最真實的故事，她把心中對阿嬤的愛透過吻別傳給阿嬤，儘管阿嬤已彌留，但相信阿嬤還是感受得到。

陳彥霖說，阿嬤臨終彌留時，她幫阿嬤清潔身體、精油按摩，協助阿嬤放鬆全身，聽著阿嬤微弱的呼吸，知道其生命不多，把握最後的時光與阿嬤道謝與道別。她也相信生命的本質是不生不滅，只是因緣而到另一個空間。影片經剪輯成5分鐘短片，名為「菊島之女臨終道別（2017）」，也PO上網路。

這項攝影展展至10月31日，11月將巡迴到大同醫院，12月到小港醫院，各展出1個月的時間。

相關影音