醫病》婦人罹卵巢畸胎瘤 放著不管28年後轉惡性

2017-10-05 17:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕即使是良性瘤也應趕快治療！

台中市一位60歲的婦人，28年前被診斷出罹患卵巢畸胎瘤，卻不以為意，直到近半年來，禮佛跪拜時，發現下腹有腫塊壓迫，就醫後被診斷出雙側卵巢各有一個15公分及6公分的卵巢腫瘤，為「惡性卵巢甲狀腺癌」，幸腫瘤未擴散，切除後復原良好。

謝姓婦人32歲生完第三胎後，曾診斷出罹患卵巢畸胎瘤，不過始終沒有感到特別不適，直到近半年來她每天禮佛跪拜時，發現下腹有腫塊壓迫，覺得身體健康狀況有異，便前往亞洲大學附屬醫院就醫。

經超音波檢查發現，雙側卵巢各有一個15公分及6公分的卵巢腫瘤，經手術切除後，病理切片確診為「惡性卵巢甲狀腺癌」，所幸腫瘤並未擴散，切除後正在康復中。

亞大醫院產科主任高惠芬表示，「畸胎瘤」是腫瘤疾病，成因是當胚胎細胞在胚胎時期停留在卵巢上，歷經荷爾蒙刺激，使停留在卵巢的胚胎細胞逐漸形成腫瘤，其中構造可能包含毛髮、皮膚、皮脂腺、神經組織的外胚層結構，也可能形成甲狀腺、消化管粘膜上皮等內胚層結構，或是軟骨、骨、牙齒等中胚層結構。

高惠芬表示，卵巢畸胎瘤是育齡女性常見的卵巢腫瘤，其中「卵巢甲狀腺畸胎瘤」占5％，演變為「惡性卵巢甲狀腺癌」的比例更僅約0.8％，算是相當罕見的疾病；由於惡性甲狀腺畸胎瘤約只有5％至8％出現合併甲狀腺機能亢進的症狀，因此多數「惡性卵巢甲狀腺癌」必須藉由手術後病理診斷方能確診。

早期的卵巢癌大多沒有明顯如腹痛、腹脹等症狀，中期後開始可能會有體重減輕、子宮異常出血或食慾不佳等情形。

而謝姓婦人一開始並不覺得身體不適，沒有定期追蹤，直到禮佛跪拜時，發現下腹有腫漲之感，屆時再就醫，症狀是比較嚴重了。

停經後正常卵巢大小約為1.5公分，高惠芬指出，如果超音波檢查發現有3公分以上的卵巢瘤或是腹水，就應謹慎定期追蹤，並依照醫師的建議進一步檢查與治療。