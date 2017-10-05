醫病》長期臥床引發大腸憩室發炎 89歲阿嬤反覆感染險送命

2017-10-05 17:08

〔記者歐素美／台中報導〕89歲黃姓老婦，長期臥床、無法言語，2個月內泌尿道反覆感染進出醫院，甚至一度敗血休克，差點喪命，經台中慈濟醫院電腦斷層檢查，才發現竟是因大腸憩室發炎，而產生大腸膀胱之間的瘻管，致大便跑到泌尿道而感染，經施以造口手術後才改善。

台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心表示，65歲以上民眾、有家族史、肥胖、偏愛精緻食物或便秘者，因解便時用力，容易造成大腸的壓力大而產生憩室，影響健康。根據研究，已開發國家的大腸憩室盛行率達10％，美國60歲以上民眾憩室盛行率更高達50％，40歲以下民眾則比較少見，建議民眾多吃高纖食品及運動，以預防大腸產生憩室。

89歲黃姓老婦因長期臥床，今年3月起兩個月內連續3次泌尿管感染，其中一次甚至引發敗血休克，卻一直找不出原因。台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心指出，高齡病患反覆發燒，可能是淤尿排不乾淨，建議為患者裝上導尿管，結果尿液中竟出現疑似糞便的沈積物。

陳一心指出，導尿管液體來自膀胱，混入糞便的原因，極可能是大腸膀胱產生瘻管，於是進一步安排電腦斷層檢查，發現老婦因大腸憩室發炎穿透膀胱，產生大腸與膀胱之間的瘻管，致大腸糞便滲進膀胱，引發泌尿道反覆慢性感染。

陳一心指出，慢性憩室發炎造成大腸膀胱瘻管十分少見，通常「腸道與膀胱出現瘻管」症狀，是癌症病人進行放射治療後的併發症，黃姓老婦因長期臥床、少運動，可能因此產生便秘，致大腸憩室很多，加上其年紀較大，修補憩室的手術時間長、風險大，最後決定在憩室上方以造口術，讓糞便從腹部直接排出，不再行經憩室及膀胱，避免感染。

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