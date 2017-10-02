醫病》別人作夢沒事 他患這病卻打得老婆鼻青臉腫

2017-10-02 16:50

〔記者歐素美／台中報導〕睡眠疾患不僅影響身體健康，還導致一段30年的婚姻亮紅燈！60歲吳姓男子因罹患「快速動眼期睡眠行為異常」，睡夢中常拳打腳踢，不僅自己曾不小心跌床受傷掛急診，連太太也經常無故被毆，氣得要他到醫院治療，否則分房，經光田醫院睡眠醫學中心診治後終於獲得改善，也保住婚姻。

吳男10多年前就出現說夢話情形，最近5年不僅說夢話，還常在床上「起腳動手」，不僅常跌落床下，還曾撞傷臉送醫縫合，更曾在旅行時，半夜睡夢中不斷撞牆，嚇壞同行親友以為他中邪；枕邊人太太受害最深，常被其半夜喊叫吵醒，還經常無故被其拳打腳踢，致全身青一塊、紫一塊。日前，吳男夢見自己在菜市場與人衝突，激烈拉扯，老婆又無辜受災，氣得控訴他家暴，要他馬上就醫，否則分房睡。

光田睡眠醫學中心主任暨神經內科醫師楊鈞百指出，吳先生就診時無奈又心疼老婆，不知如何是好，經安排睡眠多項生理檢查（PSG）後，確診為「快速動眼期睡眠行為異常」，經以藥物治療後，明顯改善。

楊鈞百指出，一般人入睡後循睡眠周期進入到快速動眼期，又稱「做夢期」，夢境中的影像會在腦中片段或不斷播放，一般人做夢時不會動，主因做夢時大腦會阻斷身體的活動機能，四肢肌肉會暫時不能動，所以身體不會跟著演出夢中情節；「快速動眼期睡眠行為異常」，即大腦無法有效抑制身體四肢肌肉活動，導致四肢隨夢境起舞，才會在睡夢中上演全武行。

診斷「快速動眼期睡眠行為異常」，需有詳盡的病史及神經功能檢測，排除是腦部病變、藥物、酒精或合併猝睡症等原因外，還要進行整夜的睡眠多項生理檢查，以證實在快速動眼期出現四肢肌肉活動異常的情形發生，才能確立診斷。

楊鈞百提醒，近年來醫學研究發現，「快速動眼期睡眠行為異常」被視為巴金森氏症、路易氏失智症或多發性系統退化症等神經退化性疾病的前兆，應多加留意。治療「快速動眼期睡眠行為異常」以藥物治療為主，此外，保持臥室或睡眠環境的防護與安全設施，如放置枕頭、軟墊或裝設護欄，並移除可能導致身體受傷的各種危險物品或家具，也能避免患者受傷。