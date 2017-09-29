醫訊》電腦也會做假牙！ 掃瞄、設計、齒雕一條龍

2017-09-29 10:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕電腦不僅會揀土豆，還可以做假牙…。

傳統的假牙製作，比較費時，也容易有人為誤差，奇美醫學中心引進數位化牙科全套設備，包含口內掃瞄、設計軟體與齒雕機等，可提供一條龍的完整服務，快速、準確，又能降低不適感，病友就診時更輕鬆、自在，提升治療品質。

奇美牙醫部復膺科主治醫師鄭智文表示，透過數位化的應用，可以像小台攝影機一樣，直接進行病人的口內掃瞄，且即時在電腦螢幕上3D呈現，精準掌握齒部構造，免除傳統印模的不適感，也可立刻確認修磨的品質。

鄭智文指出，傳統的假牙為手動雕刻，要先蠟型再翻模、灌石膏、熱塑成形等，平均每顆製程約160分鐘，而透過新的數位化設備，每顆只需100分鐘，更重要的是，可以30顆同步製作，相當省時。

鄭智文強調，病人的假牙檔案，也可藉此在電腦中保存，有別於以往必須找位置堆放石膏模，還能節省空間，一舉數得。

鄭智文說，奇美去年率南部醫療院所之先，引進數位化牙科全套設備，並接受南部科學工業園區的委託，與亞力士電腦機械公司南科分公司合作，執行臨時假牙製作的臨床實驗，研究結果，看診病人與操作醫師都有很高的滿意度。

他提到，這套設備不僅可以進行假牙設計與製作，還能結合電腦輔助植牙手術導板，或應用在隱形矯正治療等。