保健》烤肉醬熱量和鹽份高 營養師：多喝水和吃水果

2017-09-27 18:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中秋烤肉烤肉醬拚命刷，小心隱形的熱量和鹽份！南投縣草屯鎮佑民醫院營養師廖美俞指出，3、 4種烤物上面的烤肉醬就達100公克，熱量就達260大卡，鹽份更高達6到10公克，醬少刷之外，也建議吃烤物就多喝開水，並吃含維他命C高的水果，以快點將膽固醇代謝掉。

草屯鎮佑民醫院今天舉辦「中秋賞月吃月餅，4章1Q看清楚」中秋活動，營養師廖美俞請人製作全素綠豆松子月餅，她說，對代謝症候群等患者來說，中秋應景也可享用月餅，但熱量要注意，像這種素綠豆松子月餅，1個熱量僅380大卡，但是市面上的綠豆凸大一點的1個熱量就達580到600大卡，蛋黃酥也有480到500大卡，廣式月餅有的更在700大卡以上，比一餐正應攝取的熱量還高。

廖美俞也提醒中秋烤肉活動，注意烤物上刷的烤肉醬，她說，烤肉醬隱藏的熱量和鹽份其實很高，100公克就有260大卡，鹽份更高達6到10公克，健康成年人一天鹽份攝取量應在8到10公克，吃幾種烤物，上面的烤肉醬就逾100公克，因此要少刷一點烤肉醬。

廖美俞也建議，烤肉的食材最好能到有4章1Q標示的廠商購買，即有產銷履歷、CAS台灣有機農產品標章、CAS優良農產品和吉園圃標章，及QR-code生產追溯。知道這些食材從何處來，是否為安全用藥的農產品，這樣烤起來更安心。