保健》電子煙含致癌物未合法 醫師：最好戒掉

2017-09-28 19:27

〔記者王俊忠／台南報導〕電子煙有潛藏致命、病危機！衛福部台南醫院醫師指出，104年調查顯示我國國中生與高中職生使用電子煙比率比成人使用率高，因電子煙內含尼古丁、甲醛、丙二醇等多種化學致癌物質，對健康風險性高，且目前在我國尚未合法，最好能戒掉。

17歲的陳同學在校園中使用電子煙被教官發現，校方輔導轉介到戒菸門診。菸害防制法從民國86年實施至今屆滿20年，20年來推動二代戒菸，成年人吸菸率從32.5%（民國79年）降至15.3%（民國105年），降幅超過一半（52.9%）。

台南醫院家醫科主治醫師梁家豪表示，國人整體吸菸比率雖有下降，但近年發現電子煙使用率逐漸上升，依國民健康署104年調查顯示，我國18歲以上成人吸食電子煙比率為0.9%；而國中生和高中職生使用率分別為3%和4.1%，代表電子煙在青少年族群有相當高的使用率，因為電子煙目前在國內尚未完全合法，使用時所受到的潛藏健康危害（如致癌）不容小覷，值得積極介入防制。

梁家豪說明，電子煙外觀與一般香菸類似，內部放有尼古丁、毒藜鹼、丙二醇、甲醛、乙醛等多種危害身體甚至致癌的化學物質，用小電池啟動加熱出現霧化，外觀會冒煙像在抽菸一樣，此外它口味多樣、有些外觀五顏六色，危險性相當高，民眾千萬不要以為抽電子煙對身體無妨。

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  • 衛福部台南醫院家醫科醫師梁家豪指電子煙內含多種有害健康甚至致癌的化學物質，希望有吸食的民眾最好戒除。（記者王俊忠攝）

    衛福部台南醫院家醫科醫師梁家豪指電子煙內含多種有害健康甚至致癌的化學物質，希望有吸食的民眾最好戒除。（記者王俊忠攝）

  • 衛福部台南醫院家醫科醫師梁家豪指市面電子煙口味多樣、五顏六色，有美麗又危險的吸引力。（記者王俊忠翻攝）

    衛福部台南醫院家醫科醫師梁家豪指市面電子煙口味多樣、五顏六色，有美麗又危險的吸引力。（記者王俊忠翻攝）

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