保健》電子煙含致癌物未合法 醫師：最好戒掉

2017-09-28 19:27

〔記者王俊忠／台南報導〕電子煙有潛藏致命、病危機！衛福部台南醫院醫師指出，104年調查顯示我國國中生與高中職生使用電子煙比率比成人使用率高，因電子煙內含尼古丁、甲醛、丙二醇等多種化學致癌物質，對健康風險性高，且目前在我國尚未合法，最好能戒掉。

17歲的陳同學在校園中使用電子煙被教官發現，校方輔導轉介到戒菸門診。菸害防制法從民國86年實施至今屆滿20年，20年來推動二代戒菸，成年人吸菸率從32.5%（民國79年）降至15.3%（民國105年），降幅超過一半（52.9%）。

台南醫院家醫科主治醫師梁家豪表示，國人整體吸菸比率雖有下降，但近年發現電子煙使用率逐漸上升，依國民健康署104年調查顯示，我國18歲以上成人吸食電子煙比率為0.9%；而國中生和高中職生使用率分別為3%和4.1%，代表電子煙在青少年族群有相當高的使用率，因為電子煙目前在國內尚未完全合法，使用時所受到的潛藏健康危害（如致癌）不容小覷，值得積極介入防制。

梁家豪說明，電子煙外觀與一般香菸類似，內部放有尼古丁、毒藜鹼、丙二醇、甲醛、乙醛等多種危害身體甚至致癌的化學物質，用小電池啟動加熱出現霧化，外觀會冒煙像在抽菸一樣，此外它口味多樣、有些外觀五顏六色，危險性相當高，民眾千萬不要以為抽電子煙對身體無妨。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆