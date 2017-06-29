醫病》婦人腎腫瘤比腎臟還大 ！不必全腎切除仍救回功能

2017-06-29 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕腎臟負責人體尿液的生成和排泄，常見的相關疾病有結石、感染等，多半可以藥物治療，但嚴重者如腎臟細胞癌（腫瘤），就有進行手術切除的必要，若腎細胞癌在晚期才發現，很多患者常因腫瘤較大，不得以需將整顆腎臟摘除，但現今透過微創手術的進步，有些案例能夠以部份腎切除的方式讓患者保留腎臟。

曾有一名35歲婦人求診，其腎腫瘤大小約11公分，相較一般腎臟只有8至9公分，腫瘤比正常腎臟大了一些，病患曾求診的醫生都建議她切除整顆腎臟。由於病患希望能保留腎臟，評估後仍有50％的機會可進行部份腎切除，最後選擇使用達文西機械手臂開刀，過程順利，傷口縫合迅速且出血量少，術後追蹤也沒有復發，成功達到診治目的。

亞東醫院泌尿科主治醫師蔡宗佑表示，腎臟腫瘤可區分為良性腫瘤及惡性腫瘤，常見的良性腫瘤包含了腎囊腫、血管脂肪瘤，若腫瘤體積過大或有惡化可能才需要進行手術。而惡性腫瘤又稱為腎臟癌，常見的有腎細胞癌和腎盂癌兩種，一般成年人的惡性腎臟腫瘤逾8成為腎細胞癌，且發生率有逐年升高趨勢。

腎細胞癌早期沒有症狀，晚期會出現血尿、腰痛，一般多以切除手術來處理，若癌細胞腫瘤較大者可考慮切除整顆腎臟，若腫瘤直徑在4公分以下，可優先考慮腎臟部分切除，尤其是只剩一顆腎或腎功能較差的病患，採用腎臟部分切除能保留較多的腎臟功能，並減少洗腎的機率。然而部份切除手術步驟比較複雜，手術時間務必要短方能保留較多的腎功能。

蔡宗佑呼籲，在腎臟保健的方面，民眾應避免抽菸與接觸致癌化學物質，尤其是吸菸者罹患腎臟癌的比率，約為非吸菸者的2~4倍，藥物濫用者也會增加腎病變發生率。另外，定期健檢也相當重要，若能在腎臟癌早期就診斷發現，術後5年的存活率可達80%，相較晚期發現的術後5年存活率10至40％還高出許多。