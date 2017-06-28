保健》男大生一家4口500公斤 他2個月甩肉20公斤

2017-06-28 22:38

〔記者方志賢／高雄報導〕高市20歲莊姓男大學生，家人都過胖，愛吃重油重口味食物，他與弟弟體重150多公斤，爸爸120公斤，媽媽80公斤，4人體重500公斤，他因肥胖造成肝功能異常，且走路喘吁吁，靠飲食控制與運動，2個月甩肉20公斤，並朝百公斤以下邁進。

莊男身高176公分，從小就是小胖子，國小6年級體重逼近百公斤，國中增加到130公斤，高中更飆破155公斤，他吃東西不忌口，三餐飯肉沒有節制，餐間還愛吃餅乾、麵包等高熱量食物，晚上則吃鹽酥雞、滷味當宵夜。

莊男表示，爸媽都愛美食，尤其爸爸曾在軍中伙房服役，學得一手好廚藝，習慣重油重口味的烹煮方式，一家人都過胖，他因長期肥胖，走路喘吁吁，常覺得很累，下定決心減重，靠營養師協助飲食控制，及每天快走30分及肌力運動，2個月減重20公斤。

莊男說，家人受他影響，口味變成少油、少鹽，多吃菜，飯、肉定量，鹽酥雞、滷味全戒了，他弟弟念夜校，白天需上班，還沒有時間參加減重。

新正薪醫院營養師羅培倫指出，提供客製化的減重服務，首先要瞭解其生活飲食，要他每天拍照記錄3餐，再進行調整、限制，並教導外食菜色的選擇，例如他聚餐要去吃義大利麵，就會建議選擇番茄口味代替奶油，或以清湯取代濃湯。

新正薪醫院新陳代謝科醫師蕭政岳也說，莊男因體重過胖，導致重度脂肪肝及肝功能異常，長期脂肪肝，易造成肝纖維化及肝硬化，體重降下來後，肝功能也恢復正常。

蕭政岳強調，莊男年輕，也沒有合併高血壓、糖尿病等慢性病，透過飲食控制及運動，是最健康的減重方式，不但吃得飽、吃得好，快樂減重，也不易復胖。