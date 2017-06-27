醫訊》白色巨塔內沒教的事 這群醫科生學到這樣做...

「好醫師先修營」的學員（坐者右）是年僅大一到大三不等年紀的醫科生，他們在營隊中學習課堂中沒有教的事情～如何與病患溝通。（記者黃美珠攝）

2017-06-27 19:09

［記者黃美珠／湖口報導］要當好醫師，先學怎麼溝通！天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院結合財團法人康寧醫療教育基金會，共同舉辦「好醫師先修營」，帶領台灣大學、台北醫學院、中山醫學院、慈濟以及輔仁大學醫學系學生進入社區，讓這些未來也可能披上白袍的醫界新血，透過量血壓、檢測血糖等簡單衛教諮詢、服務，學習怎麼聆聽和溝通。

這個「好醫師先修營」的學員並不多，只是8名大一到大三不等年紀的青年，除了醫科生，也有心理系的學生。

他們用1週的時間，來到新竹縣湖口鄉，透過仁慈醫院和康寧醫療基金會的安排，深入該鄉的社區跟鄉親互動，並從走訪護理之家、隨居家護理師訪視個案等，深度認識患者真正的需求所在。

台北醫學院學生莊凱文就說，他期待有朝一日可以懸壺濟世，由於成長過程中少有機會跟長輩互動，在這個「好醫師先修營」中，他光是要聽懂長輩們關心的事情，或如何把專業的醫學知識、衛教觀念，用淺顯易懂的話語傳播出去，就是一門學問，他認為這樣的見習，有助他未來成為一個稱職的醫師。

營隊由仁慈醫院副院長劉益宏、家醫科醫師蘇發祿及聖保祿醫院心臟科醫師戴世澤共同隨隊指導且義診，這樣的安排除實際嘉惠社區鄉里，更直接以身教，教這些醫科生白色巨塔內沒有教的事。