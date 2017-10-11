醫訊》蝶豆花防白內障？ 醫師：無直接相關

2017-10-11 00:22

〔記者黃文瑜／台南報導〕網路謠傳因蝶豆花富含花青素，能預防白內障，醫師表示，目前沒有任何的實證研究證明，攝取花青素與預防白內障直接相關，而一般認為對於眼睛保健有幫助的葉黃素，也尚無研究證實能預防白內障，最好的預防方式是做好眼部防曬、減少3C產品使用時間，預防高度近視。

高雄榮總台南分院眼科部醫師李尹暘表示，過去白內障多半好發在老年族群，算是身體機能退化，近年患者年齡已有下降趨勢，40、50歲的患者群提高，接觸過最年輕的患者約25歲，因此白內障已是現代普遍疾病。

最近網路流行植物「蝶豆花」飲品，除了飲料顏色漂亮外，也因富涵花青素被認為可預防白內障而大受歡迎，李尹暘指出，目前沒有實證研究證明花青素能預防白內障。

而40、50歲的患者，大多是「高度近視」造成早發性白內障，佔患者中7成比例，年輕的患者，則是因糖尿病、異位性皮膚炎、或是濫用類固醇。李尹暘表示，高度近視容易引發「黃斑部病變」與「白內障」，而食物中的葉黃素目前也僅被證實對於黃斑病變的保健有效，對於預防白內障保健目前也沒有研究證實有效。

李尹暘提醒，要預防早發性白內障，在青少年時期就要避免近視進展至高度近視，平日做好眼睛防曬，使用3C產品則要維持每30分鐘休息10分鐘的習慣，並且不要隨意到藥房購買成藥或是類固醇藥水，糖尿病患者也應該要控制血糖。如果民眾發現近視度數短期內遽增、夜間視力變差、閱讀困難或是看東西逐漸模糊、出現疊影，就要儘早就醫。