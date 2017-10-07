醫病》搞懂痛風是什麼 你也能有效預防

2017-10-07 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕痛風是現代常見的文明病，好發於中年男性與停經後的女性，其中更以男性佔90-95%為大宗。急性痛風發作時病人會疼痛不已，且關節處會有紅、腫、熱、痛等現象，尤其下肢關節處（腳趾、腳背、腳踝等）特別容易發病。

據《國泰醫訊》報導，痛風因尿酸排泄減少或尿酸產生增多而造成，當血中尿酸濃度越高、持續越久，尿酸結晶越有機會沉積於關節、軟骨、滑囊液、肌腱或軟組織，造成該部位發炎，引起病徵。目前臨床診斷以病患過去之病史、臨床表現、誘發因子與血中尿酸值等為依據，也可在病患發病時抽取其關節液至顯微鏡下觀察；如有發現正被白血球吞噬的尿酸鈉鹽結晶，方可確診。

國泰綜合醫院風濕免疫科主治醫師全以祖表示，急性痛風發作時，醫生會給予口服的非類固醇消炎藥物或秋水仙素（專門治療痛風的一種植物鹼），必要時也能開口服類固醇或使用靜脈注射來減緩症狀。由於這種常見的關節炎疾病會有嚴重程度之區別─小從輕度關節症狀重至關節組織破壞、甚至產生痛風石，最好的方式就是在出現類似症狀時不要猶豫、盡早就醫尋求幫助，長期配合醫師的處方與生活型態調整計劃，絕對能將病情控制在最穩定的狀態。

痛風患者平日應避開酒類、少吃內臟與海鮮，以避免血中尿酸值過高，多喝咖啡則能降低痛風風險；此外，規律的生活作息、補充足夠水分、減少紅肉與豆類製品攝取，並控制體重、避免突然的暴飲暴食，都能有效預防與穩定痛風發病情形。

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中年男性常見的疾病─痛風