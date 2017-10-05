醫病》全身不明原因肌肉痠痛 恐罹「公主病」纖維肌痛症

2017-10-05 20:34

〔記者方志賢／高雄報導〕30歲李小姐長年不明原因全身肌肉痠痛，加上緊張婆媳關係及繁重工作壓力，讓她的疼痛惡化，3年多來，跑遍各大小醫院都檢查不出原因，日前輾轉到高醫就診，並確診為俗稱「公主病」的纖維肌痛症，後來接受藥物並輔助復健及運動，疼痛症狀才獲控制。

收治病例的高醫大附設醫院神經內科醫師洪志憲表示，纖維肌痛症的特徵是長期廣泛型肌肉痠痛，伴隨有疲勞、睡眠障礙，另有頭痛、腸躁症或顳顎關節痛等症狀，其臨床表現相當多元化，也會以憂鬱、頭痛、疲勞或是睡眠障礙為主訴，國外統計，病患平均需花5年，看過3到4次門診才能確診。

纖維肌痛症的盛行率約2～6%，好發於20至55歲青壯年，其中女性患者約是男性的6倍，發病機轉可能與中樞神經疼痛訊號調控失常相關，而生活壓力會加重或誘發症狀，臨床上無法靠抽血或影像檢查，而必須靠問診及臨床症狀確診。

洪志憲指出，纖維肌痛症的疼痛診斷標準，包括身上疼痛部位的多寡、疲累、醒來時沒有睡飽等症狀評分，加上必須排除其他疾病，且症狀要持續3個月。

洪志憲強調，纖維肌痛症可能與中樞神經疼痛訊號調控失常有關，因此可透過抗憂鬱及抗癲癇藥物，讓腦部不要過度活化，再輔以心理、復健治療及運動，可有效減輕疼痛。