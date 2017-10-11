郵務車為何是綠色？ 公路總局將辦展覽秀出歷史資料

2017-10-11 16:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局將於10月16日至27日，在幸福公路館展出「公路大小事～檔案裡的足跡」展覽，展出公路總局首任局長派令，還有築路工程、早期號牌演進、郵務車顏色之始及228事件插曲等內容。

公總文檔科長馮士益表示，228事件當時，有位公務員身懷近2萬4千元的鉅款到台北出差，一出台北車站就遇到暴動，對於身穿中山裝的外省人就喊打喊殺，這名公務員與兩名同事只好一起逃難，沒想到在逃難途中，裝錢背包遭搶。馮士益說，當時審計單位不肯賠這筆錢，所幸當時在同事證明下，政府機關中類似公務員福利會的單位，願意補助這筆錢，否則依照公務員月薪200元來算，要10年不吃不喝才還得起這筆錢，這名公務員可能也因此變成228的受害者。

展覽中還將告訴民眾，為何郵務車會是綠色，馮士益表示，早年沒有特別規範，郵政單位想買什麼車、用什麼顏色都可以；後來政府為了整頓，提出專門寄送郵件車輛，若是漆成綠色，就可以享路費跟檢驗費減免，這就是現在郵務車為何是綠色的由來。

這次展覽嘗試客製大型藝術道具襯托，特聘知名插畫家，手繪可愛版圖像增加視覺效果，並精選豐富檔案故事供民眾回味，並將檔案與數位結合，製播具有歷史價值的早期核心檔案事件，與有關監理、工程等業務歷程及感動微電影等。實體類互動專區中，有「你就是公文高手」及「省道萬事通」，及數位類「精明大眼睛」及「環島大冒險」等互動體驗及遊戲；希望透過遊戲及布景與民眾互動，讓早期檔案的內容與故事，以不一樣的展出方式，提升展覽活動的豐富度、趣味性及能見度。

檔案公文書不只是見證國家行政發展的重要資料，它可以是文創商品，也可以跟數位科技結合，讓公務體系不再只是保存檔案，活化過往珍貴檔案獨特內涵；公總表示，希望透過展覽，加強民眾對檔案認知。