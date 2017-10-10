台中空氣品質不佳 4成民眾自認要負責

台中天空霧濛濛， 4成民眾認為自己也要對空污負責。（記者張菁雅攝）

2017-10-10 12:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市秋冬季節空氣品質不佳，市府全力防制空污，包括PM2.5年均濃度、紫爆天數都逐年下降。為了解市民的看法，市府研考會進行民調，55％市民肯定市府改善空品的積極態度，也有近43％認為自己也應對空污負責。

台中市長林佳龍日前曾表示，台電每年有2成發電量來自台中火力發電廠，但收益繳回台北總公司，把污染留在台中，要求台電加速更換低污染發電設備。研考會民調發現高達92％受訪者對此立場表示支持；此外，對於市府鼓勵寺廟推動「一爐一香」及「以米代金」等方式取代燒紙錢，藉以減輕對空氣品質的影響，也有85％表示支持。整體而言，近55％市民肯定市府對改善空汙的積極態度。

研考會指出，台中市秋冬季節空氣品質不好，民調顯示近77％受訪者認同「地形、氣候及空氣流通性」為造成空氣品質不好的影響因素之一；其次，認為是「汽機車排放廢氣」造成的比例30.2％，認為是「台中火力發電廠」造成的比例則為19.3％，認為工廠排放廢氣的占14.7％。

值得注意的是，近43％受訪者認為自己也應對空汙負責，顯示大眾已認知到空污形成原因多元，開車、騎車也是原因之一；認為中央及地方政府沒有積極作為僅占18％。

另外，調查發現13％受訪者表示家中還有92年底前出廠的二行程機車。當了解市府針對淘汰二行程機車及將二行程機車汰換為電動機車，因車型及申請對象不同，提供3000元至4萬3800元不等補助，71%表示會增加汰換的意願。

該民調由研考會委託循證民調有限公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1270份有效樣本，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.75%。