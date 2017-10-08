明降雨趨緩溫度回升 雙十過後恐有颱風生成

東北風以及熱帶性低氣壓外圍雲系預計影響到明日清晨，白天之後雨勢將較為今天緩和許多。（記者羅沛德攝）

2017-10-08 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕東北風以及熱帶性低氣壓外圍雲系預計影響到明（9）日清晨，白天之後雨勢將較為今天緩和許多，溫度方面大台北地區高溫將達33度左右，桃園以南地區則恐來到36度高溫；但早晚仍有涼意，須注意保暖。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，明清晨之前東半部、恆春半島、基隆北海岸及北部山區還是會有比較明顯的雨勢，白天之後東北風及熱帶性低氣壓的影響減弱，只有東半部地區及北部山區會有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，中南部地區要注意山區及山區附近還是有午後雷陣雨的機會。

溫度方面，明天大台北及東半部高溫約32、33度，桃園以南地區受偏東風背風沉降的影響，將有34至36度的高溫；清晨夜裡的低溫約25到27度。

明天東北風及熱帶性低氣壓威力稍減，但台灣中部以北、東南部、恆春半島及各外島沿海還是有8到9級的強陣風，連假期間前往海邊活動以及海上作業務必注意安全。

氣象達人彭啟明在《天氣風險》指出，熱帶低氣壓95W逐漸通過呂宋島要進入南海，台灣附近偏東風明顯增強，雙十過後，菲律賓東方變成一個大低壓帶，有利於颱風生成，且不只有一個。但模式的看法差距很大，還沒有參考價值，但按照台灣目前情況來看，很需要再一個颱風的雨水，才能安心度過明年春天。

空氣品質方面，明日中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。