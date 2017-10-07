白晝之夜柯P開幕 文資團體台大校門陳情

2017白晝之夜，搶救俞大維故居團體突然現身，場面一陣騷動，為活動添上一筆意外插曲。（記者周彥妤攝）

2017-10-07 22:03

〔記者周彥妤／台北報導〕2017白晝之夜今晚6時於台灣大學總圖書館前廣場登場，公館羅斯福路一帶擺設五花八門的裝置藝術，吸引大批民眾圍觀，台北市長柯文哲率領群眾踩街開幕，遊行隊伍浩浩蕩蕩，走出台大校門，已比預定時間晚抵達，搶救俞大維故居團體突然現身人群，表達保留故居訴求，並欲向市長遞交陳情信，場面一陣騷動，為活動添上一筆意外插曲。

白晝之夜今晚6時於台大總圖前廣場登場，台北市長柯文哲率領群眾踩街開幕，行經椰林大道，由於場面混亂，柯步出台大校門已稍晚，不料，此時搶救俞大維故居團體現身人群，抗議北市文化局病入膏肓，呼籲北市府全面檢討文化政策，欲向市長遞交陳情信，但陳情信並未順利轉交到市長手中，引發不小騷動。幾經周旋，隨後隊伍走出台大校門，踏上羅斯福路，人群最終抵達台電大樓，象徵為12小時的展演揭開序幕。

白晝之夜是全球夜間城市藝術祭，2002年創始於法國巴黎，多在每年10月第1個週六跨夜舉行，全球數10座城市攜手同步。亞洲當前僅有日本、台灣曾舉辦，去年北市於北門周邊首度舉行，今年移師公館一帶，串聯台大、溫羅汀街區及客家文化主題公園3大場域，全程2公里，分為「椰林電光寶藏」、「溫羅汀獨立寶藏」及「跨文化尋夢寶藏」三大主題展區。