國慶連假夜浪漫 來看台南水岸藝術節「放閃」

台南水岸藝術節透過藝術重塑城市地景，展至10月29日，每晚6點至10點燈。（記者洪瑞琴攝）

2017-10-07 21:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「第3屆台南水岸藝術節」今晚點燈開幕，打造閃耀運河藝術地景，藝術家發揮創造想像力，勾勒未來水上生活藍圖，每件作品都讓人驚艷！

藝術走入城市與社區，位在台南運河畔的水色藝術工坊策展團隊，落腳深耕台南，期望打造運河水岸維持自然樣貌的親水綠地公園，今年是第三年舉辦水岸藝術節，重塑台南水岸城市地景。

今晚開幕點燈，推出《水岸，聽見故鄉e歌》台語老歌演奏，參與音樂家有紀淑玲、陳念頡、黃培育等人，樂符飄揚在運河星鑽公園（新臨安橋旁綠地），趁著國慶連假好休閒，不少家庭、親子或情侶、朋友檔相偕來漫遊、看展、聽音樂！

策展人林明霞說，一座城市必須營造出創意場域，讓創意或藝術在最適當的環境中成長，才能透過文化或藝術去改變一座城市的潛力，在文化部與市政府支持下，持續透過「台南水岸藝術節Boulevard Art Festival Tainan」，期盼在台南運河打造城市創意場域，作為當代藝術家的創作舞台，透過藝術重塑城市地景，打造台南水岸城市的品牌識別度。

台南水岸藝術節展至10月29日，每晚6點至10點燈。系列活動包括藝術座談會《虛擬的詩性─游依珊的漂浮系列存在》、台語詩歌音樂會《水岸，聽見心內e聲》、《種給河流乘涼》林生祥水岸演唱會、夜遊水岸藝術市集等等。