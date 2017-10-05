客委會與工研院合推旅遊平台 「浪漫客」APP上線

「浪漫客」APP結合多項功能。（記者林彥彤攝）

2017-10-05 16:53

〔記者林彥彤／台北報導〕國慶連假何處去？客家委員會今天宣布，「浪漫客」APP正式上線，這是與工研院合力研發的旅遊平台，提供民眾包含旅遊資訊、套票購買、旅遊拼圖等服務，預計將為在地業者增加25%的收益，創造至少3500萬元的產值，邀請民眾利用假日到客家庄走走。

客委會主委李永得指出，「浪漫客」是以客庄旅遊為出發建構的專屬平台，首期主要是針對桃園、新竹和苗栗等台三線一帶的觀光資源，共計至少700處景點、300家特色店家、50條特色旅遊行程等，未來還希望擴展到東部客家庄，並吸引日本觀光客來台。

過去觀光客要自行蒐集、整合觀光資訊，甚至每家推出的餐券、優惠券等都不同，一個人手上可能就拿著好幾張的紙券；不過現在透過APP，消費者憑購買專屬QR-code，就可輕鬆兌換優惠活方案。

李永得表示，應用程式提供觀光客「旅遊資訊」、「套票購買」、「旅遊拼圖」以及「客庄玩互動」等功能，「浪漫客」APP已正式上線，歡迎民眾下載。

下載「浪漫客」APP，即日起至10月20日將提供「電子套票送體驗活動」、「滿千送百元優惠折扣」及「線上抽價值5萬的浪漫台三線食宿遊購行套票遊程」等優惠活動。