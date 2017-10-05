中華郵政擬加薪3％ 基層將向交長爭取加到1成

2017-10-05 13:23

〔記者陳宜加／台北報導〕軍公教明年確定加薪3％，國營事業也比照辦理，交通部所屬桃機公司、港務公司均已宣布跟進，中華電信更加碼至3.5％。中華郵政則將於27日董事會拍板，據透露，全面調薪至少3％不成問題，但長期待遇不如人的基層喊加碼到5至10％，下週將當面向交通部長賀陳旦爭取更大加薪幅度。

中華郵政發言人藍淑貞表示，目前人事單位仍在作業中，須再由會計單位研議用人費用，簽准後提報10月27日董事會，加薪幅度尚未定案。根據財報，中華郵政去年獲利98億餘元，今年1至8月稅前淨利累計76.49億元。

中華郵政總經理陳憲着透露，全面調薪至少3％應無問題，基於照顧基層員工立場，是否再加碼至5％以上則尚無定論。過去中華郵政調薪均以3％為基準，但基層待遇相較其他國營事業來得低，雖已兩度調薪，仍有更進一步的空間。

他指出，目前中華郵政共約2.5萬名員工，其中約有6、7千人為基層，關於這次調薪案，公司當然希望朝更照顧員工的方向去做，有機會再高一點，但仍須經10月底董事會決議通過，並報交通部核准後方能定案，預計明年度實施。

中華郵政工會日前指出，中華郵政民國92年改制後，新進員工就沒有公務員保障、起薪也低，不少人考上高普考或其他國營事業就離職。窗口人員、外勤郵務士月薪約3萬，相較台電、中油等新進人員底薪可達3.8萬元，明顯偏低。

中華郵政工會理事長鄭光明表示，交通部長賀陳旦日前曾說，鼓勵國營事業可以依其獲利營運情況，加薪幅度可高於公務員，中華電信等國營事業都已經宣布加薪，且幅度超過公務員，工會希望新進人員加薪幅度至少應有5％至10％。

「郵局基層薪水真的太低了！」鄭光明更指出，以台北市環保局招募清潔人員為例，薪水開出3.9萬元，但郵局窗口人員月薪僅3萬元出頭。他將於下週11日代表工會與賀陳旦會面，屆時將當面向賀陳旦爭取基層更大加薪幅度。