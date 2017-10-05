梅花鹿「認證」的有機小黑豆！滿州農會推新品

2017-10-05 13:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣滿州鄉因為地形、天候獨具，種出獨步全台的小黑豆，而滿州的小黑豆在滿州農會的推動下，從原本傳統農法到邁入有機農作的里程碑，今天正式命名為「梅花鹿黑豆」，並伴隨新品登場，滿州農會邀請民眾國慶連假除到滿州賞鷹，還要品嘗梅花鹿也「認證」的有機小黑豆相關產品。

「常有農民抱怨黑豆被梅花鹿吃掉一大片啊！」滿州農會今天正式以「梅花鹿黑豆」為滿州特有的小黑豆打響名號，該會總幹事陳清木說，時常有農民向他抱怨都還沒收成，就又被梅花鹿吃了一大片，當地特有的小黑豆連梅花鹿都愛，取名為「梅花鹿黑豆」。

陳清木表示，滿州的小黑豆是台灣原生種黑豆，體型較一般黑豆小顆，產季在每年年底到次年春天，入秋後的恆春半島，氣候濕潤但有充足的陽光，造就滿州黑豆的濃郁香味，也有賴於強勁的落山風，大幅降低蟲害的侵擾。

農糧署南區分署分署長姚志旺說明，滿州鄉農會焙炒黑豆茶包，可依個人喜好，以熱水直接沖泡或冷開水冰鎮後飲用，隨時補充水份與攝取黑豆營養。另黑豆漿比一般黃豆漿的營養更全面，黑豆富含花青素、具有高蛋白、低熱量的特性，是高營養價值的好選擇。

至於黑豆酒，陳清木表示，委託農糧署輔導的酒莊精釀，消費者不必進廚房炒黑豆再經過泡製，另外黑豆酒也是傳統坐月子好食補食材。姚志旺則特別強調酒後不開車。

滿州鄉農會邀請民眾在國慶連假來滿州賞國慶鳥「灰面鵟鷹」時，滿州的黑豆系列產品豐富，黑豆茶熱泡冷泡皆宜、黑豆漿口齒留豆香、黑豆酒也是秋冬補品及坐月子的最佳選擇，加上滿州是觀賞灰面鵟鷹的最佳地點，滿州鄉農會屆時將會為鄉內農產作行銷活動，推薦在地原生種的黑豆健康產品作為伴手禮。