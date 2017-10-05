大量盜獵危機 日月光基金會和中興大學攜手搶救食蛇龜

2017-10-05 12:24

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣山林龜寶─食蛇龜，近年來遭受大量盜獵及走私，正面臨最大的生存危機。財團法人日月光文教基金會和中興大學食蛇龜保育團隊共同搶救食蛇龜，今年下半年選擇南投縣竹山鎮田子里，做為食蛇龜和野生動物保育的社區示範區，希望全民成為守護食蛇龜的主要力量。

中興大學食蛇龜保育團隊表示，食蛇龜濫捕嚴重，在田野調查時甚至到了10步1籠的程度，因此「建立保育示範區」，以團隊長期駐點方式，翻轉社區保育觀念，是今年下半年起最重要的工作。

台灣珍貴稀有保育類野生動物「食蛇龜」是國內唯一的陸棲性淡水龜，長期受到盜獵走私，數量仍在大幅減少，瀕臨滅種危機，日月光文教基金會去年起贊助中興大學食蛇龜保育團隊共計370萬元，為國內第一個大筆贊助、全力支持食蛇龜保育的企業。

田子里資深的茶農表示，「食蛇龜都被都抓光了，那個價錢好的時候抓得多誇張，我的茶園都是陷阱啊！」這幾年許多外來的人常常跑來社區內放陷阱捕龜，甚至有馴養獵犬捉龜的獵人，讓人防不勝防。

在「教育推廣」部分，中興大學保育團隊走訪10所校園，引領學生親身走入淺山生態系與食蛇龜所面臨的困境，讓環境友善概念向下扎根。今年底於10月中至11月將辦理3場「淺山大冒險」專業研習；另也會「改善救傷環境」，食蛇龜在被盜獵走私過程，受到極大壓迫與傷害，被查獲時多有脫水、外傷、內出血等症狀，死亡率極高，倖存的食蛇龜更需數月才能逐漸恢復，日月光也撥經費改善食蛇龜救傷環境設備，以專業病理分析及隔離，提高食蛇龜的存活率。