台電大修核二2號機惹議 原能會：僅設備維護

台電將於中秋節後對停機超過500天的核二廠2號機進行大修。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-10-04 17:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕台電將於中秋節後對停機超過500天的核二廠2號機進行大修，外界質疑大修是否為重新起動做準備，原能會則表示，確實已於日前同意台電相關計畫，但計畫內容僅為設備維護保養，並無規劃機組再起動的時程，若台電有意起動，必須另外提出申請，也必須經過立法院認可，才可能恢復運轉。

核二廠2號機於去年4月12日進行歲修作業，5月16日進行併聯測試時因發電機跳脫，為求安全而停機解聯，而後台電雖修復，並提出肇因報告，且原能會也審查通過，但仍在立法院要求下未起動。不過今年夏天格外炎熱，用電頻亮紅燈，一度有新政府將重起之說，但並未實現。

對於外界懷疑是否打算重起，原能會表示，9月4日時接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提送核二廠2號機第25次大修計畫後，就送審文件內容進行審查並確認符合要求，於10月2日同意大修計畫。

但原能會解釋，依照運轉規範，台電核電機組每18個月須進行必要之設備維護與測試作業，而台電本次所提送之大修計畫期程僅針對設備維護保養之需求，並未規劃機組再起動時程。若台電後續有需要再起動機組時，仍須再另外提出申請，屆時將進行安全審查及現場查證。

原能會最後強調，起動與否也應尊重立法院，完成審查、查證確認安全無虞，並向立法院專案報告後，若立法院決議同意重起，才可能會同意機組恢復運轉。