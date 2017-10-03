不滿華航太官僚 機師工會：不排除罷工

桃園市機師職業工會昨天通過「保障國籍工作權、管理制度要改革」提案，提出四大訴求，要求華航儘速與工會協商，否則不排除依法罷工。（資料照，記者王憶紅攝）

2017-10-03 18:51

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市機師職業工會昨天通過「保障國籍工作權、管理制度要改革」提案，提出四大訴求，包括外籍機師召募訓練嚴謹化、合理獎懲制度、FOQA使用、考核機師任期制等，要求資方華航儘速與工會展開協商，否則不排除依法罷工。

機師工會表示，昨天召開第一屆第六次臨時會員代表大會，決議針對華航外籍機師聘用制度及考核標準、官僚的管理思維，針對主管雙向考評與票選等提出多項訴求，要求華航立即與工會協商，具體回應工會。

4大訴求包括外籍機師召募訓練嚴謹化；合理獎懲制度、FOQA使用、考核機師任期制、明定酒測驗血辦法；總機師含以下主管票選、內勤同仁服務滿意度調查；飛時計算方式改革、檢討各機隊保障飛時、華航應對外派華信機師誠信履約。若協商未果，不排除向桃園市政府勞動局申請調解；若調解不成，授權理事會依勞資爭議處理法實施罷工投票，籌備罷工準備工作。

機師工會指出，距離104年取得合法罷工權至今已兩年，雖然資方有與工會進行團體協約協商，但是華航不合理的工作規則、管理制度及越來越多的不當懲處，正步步進逼威脅會員的工作權益，改革已刻不容緩。

機師工會理事陳祥齡說，工會發起勞工運動不僅為了勞工自己，更為公司整體營運朝向更好方向，不少員工當初進入華航都感到光榮，但華航不是民營企業，因此管理、制度層面過於官僚，不如民營企業上至下均為公司獲利努力，不少長期累積的缺失得過且過。

他指出，外國機師應與本國機師有相同招募標準，訓練也應調整，學員受訓後方能成為機師，但目前學員接受訓練不合格遭淘汰，9成歸咎於學員問題，但事實上未必是不好的飛行員，而是萬年考官與訓練制度出了問題，應該讓好的人才可以被看見，留在華航。

至於考核部分，他說，公司往往因小過失懲處勞工，反而影響飛行安全的問題均輕描淡寫帶過。機師具高度專業，好的機師可以為公司節省大量成本，飛行安全也更有保障，若能徹底改善，將有助於華航營運。

他也指出，工會提議建立總機師遴選制度，由機師提議適當人選再由公司選材，或由公司推薦人選由勞工決定等。他強調，工會希望華航公司釋出善意，展開勞資協商，否則將依循合法途徑，向桃園市政府申請調解，調解不成不排除進行罷工投票，發動罷工。

華航則回應，公司企業內部已有健全的溝通管道，員工合理訴求都可得到回應，也持續與企業工會、包括機師代表針對各項勞資議題進行磋商，至於企業外成立的機師工會所提4項訴求，磋商管道一直暢通。

華航指出，對於可能影響航安的因素，尤其是勤務前酒測，均嚴格要求沒有模糊地帶，若有同仁酒測未過，一律依公司規定辦理；至於本、外國籍機師管理，均以航安為重，不會因人而異，華航重申，勞資對話應本於相互尊重，在公司敞開大門對談同時，應該以理智化解歧見，切勿動輒以罷工影響旅客權益為脅。