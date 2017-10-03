屏東大學與百貨跨域合作 VR科技融入兒童遊戲區

2017-10-03 17:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學研發VR體驗遊戲，與百貨公司合作進駐新改裝的兒童樓層，今天（3日）開幕，盼讓屏東的孩子從玩樂中學習新科技。

屏東大學資訊學院與屏東太平洋百貨合作「多媒體互動AR遊戲系統開發計畫」產學合作案，由副校長王隆仁主持，電腦與通訊學系教師黃鎮淇建置「互動式3D立體寵物系統」、教師許西州建置「紅外線射擊遊戲」等VR、AR體驗遊戲。

「互動式3D立體寵物系統」利用3D立體投影模式投影出立體寵物，結合體感設備偵測人的肢體動作與寵物互動；「紅外線射擊遊戲」則是利用紅外線雷射槍所發射的紅外光線打在投影布幕上的AR射擊遊戲。

屏大校長古源光表示，感謝太平洋百貨提供舞台給屏大，希望藉由這個合作平台增進產學合作，也讓更多民眾及下一代認識何謂VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）以及人工智慧；該校目前也正在屏商校區建置「VAR體感技術中心」，預計於今年年底校慶時正式開幕，未來將致力於發展VR/AR跨領域研究與開發，並培育產業所需的專業人才。

屏東大學在太平洋百貨5樓活動區，建置立體投影體驗專區，小朋友只要透過簡單手勢，便可與虛擬寵物進行餵食、洗澡等趣味互動，對於機器人有興趣的小朋友，也可報名參加「機器人親子體驗趣味競賽」，透過親手操作機器人自走車，激盪腦力，簡單體驗未來科技新趨勢。