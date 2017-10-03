與畜牧業當好鄰居 遊說團妙計救家鄉

遊說團今天公布第一階段遊說成果，包括「好鄰居」有新興旺畜牧場、英復畜牧場、成發畜牧場、弘昌畜牧場；「留校察看」的大成長城畜牧場、方泰牧場、得豐牧場、正育畜牧場、連宏畜牧場、豐溢牧場、新畜牧場、清水牧場、玉辰牧場、美林牧場、翊萊牧場；「壞鄰居」國興畜牧場。（記者邱芷柔攝）

2017-10-03 16:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東新埤鄉內擁有7萬頭豬，地方居民長年受到畜牧廢水、空汙影響，今年5月新埤鄉公所與各社區組織成立了「新埤鄉畜牧業遊說團」，改變過去強硬的檢舉作風，轉為柔性遊說業者參與減廢政策，解決家鄉環境問題，同時提升業者競爭力。

遊說團從7月17日至7月19日逐一拜訪砂崙河沿岸共16間的畜牧業者，除了了解各畜牧場的硬體設備狀態、劃設設備改善日期外，也邀請業者參與「沼液沼渣回歸農地使用政策」，今天遊說團舉辦成果說明會，將拜訪過的畜牧場共分為「好鄰居、壞鄰居及留校察看」的三種類型。

遊說團指出，「好鄰居」業者對於畜牧場區管理、廢水處理等都符合法規，是遊說團優先協助加強產銷鏈媒合的對象，「留校查看」業者則與遊說團簽訂改善日期，預計11月進行第2次拜訪複查作業，「壞鄰居」則為場區無法改善的業者，遊說團將與環保單位合作，依法要求停工、停業。

台灣藍色東港溪保育協會理事長周克任指出，遊說最重要的是「洞察先機」，近來不少養豬業者有大場併吞小場的趨勢，且有危機意識的業者，開始對未來可能面對的美豬叩關衝擊做準備，協會串聯了環保單位、顧問公司、新埤鄉公所及社區力量，除了能協助「好鄰居」建立品牌在肉品市場搶佔一席之地，也能喝止「壞鄰居」繼續破壞環境。

新埤鄉鄉長林志成也表示，期盼藉由逐一拜訪及柔性遊說的過程，邀請業者與社區共同合作，將美好的環境留給下一代，持續朝向社區與畜牧業共同打造共榮關係的目標而努力。